Jeux d'argent: un plan d'action pour encadrer la publicité et protéger les mineurs

L'Autorité nationale des jeux a dévoilé un plan d'action visant à mieux encadrer les pratiques publicitaires des opérateurs de jeux d'argent et de hasard, par des "lignes directrices" et des "recommandations" visant à prévenir le jeu excessif JOEL SAGET AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – L'Autorité nationale des jeux (ANJ) a dévoilé mercredi un plan d'action visant à mieux encadrer les pratiques publicitaires des opérateurs de jeux d'argent et de hasard, par des "lignes directrices" et des "recommandations" visant à prévenir le jeu excessif et la protection des mineurs.