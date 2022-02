Les Oscars vont pré-enregistrer certains prix pour dynamiser la cérémonie télévisée

La remise de certains Oscars, le 27 mars à Hollywood, sera pré-enregistrée afin de rendre la retransmission télévisée de cette soirée plus dynamique et plus attractive pour les spectateurs Lewis Joly POOL/AFP/Archives

Los Angeles (AFP) – Les organisateurs des Oscars ont annoncé mardi que la remise de certains trophées, le 27 mars à Hollywood, serait pré-enregistrée afin de rendre la retransmission télévisée de cette soirée plus dynamique et plus attractive pour les spectateurs.