Vitrine du cinéma français, les César n'ont pas le droit à l'erreur

La 47e soirée des César s'ouvre vendredi à l'Olympia après deux éditions marquées par des scandales et des flops PATRICK KOVARIK AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Un favori, le film "Illusions Perdues", et pas de droit à l'erreur pour la soirée des César: les statuettes les plus prisées du cinéma français sont remises vendredi, après deux éditions marquées par des scandales et des flops.