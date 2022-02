Wall Street conclut en forte baisse, l'Ukraine pèse

Des opérateurs du New York Stock Exchange TIMOTHY A. CLARY AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu une séance agitée en forte baisse, faisant plonger l'indice élargi S&P 500, le plus représentatif du marché américain, en zone de correction, alors que les tensions s'intensifient en Ukraine.