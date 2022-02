Alibaba: le bénéfice net plonge de 74% au 3T sur fond d'environnement "volatil"

Pékin (AFP) – Le géant chinois du commerce électronique Alibaba a annoncé jeudi un bénéfice net trimestriel (octobre-décembre 2021) en chute de 74% sur un an, plombé notamment par le durcissement réglementaire contre les géants de la tech.

Une contre-performance que le groupe basé à Hangzhou (est de la Chine) a mis sur le compte d'un "environnement de marché complexe et volatil".

L'entreprise est confrontée à une myriade de difficultés: un ralentissement de la croissance des ventes, une intensification de la concurrence, ou encore le tour de vis réglementaire imposé par le gouvernement.

Les autorités se montrent particulièrement intransigeantes désormais contre certaines pratiques du secteur, qui étaient auparavant tolérées, comme sur la collecte abusive des données personnelles des utilisateurs.

Dans ce contexte, le groupe fondé par le fantasque Jack Ma a fait état jeudi d'un bénéfice net en repli au troisième trimestre de son exercice décalé.

Il s'élève à 20,43 milliards de yuans (2,89 milliards d'euros) pour la période d'octobre à décembre, contre 79,4 milliards de yuans un an plus tôt - soit une baisse de 74%.

Sur un an, son chiffre d'affaires est en hausse de seulement 10%, à 242,6 milliards de yuans (34,3 milliards d'euros).

Il s'agit du plus faible taux d'augmentation depuis l'entrée en Bourse de l'entreprise en 2014, selon l'agence Bloomberg.

Les actions d'Alibaba à Hong Kong et à New York ont perdu la moitié de leur valeur au cours des 12 derniers mois en raison des difficultés de l'entreprise.

Longtemps considérée comme un modèle de réussite pour les compagnies chinoises, l'entreprise, fondée par le charismatique Jack Ma, avait été la première à subir la vindicte des autorités fin 2020.

Depuis, nombre d'entre elles ont été épinglées, notamment pour pratiques anticoncurrentielles. Alibaba avait à ce titre écopé d'une amende de 2,3 milliards d'euros.

La période octobre-décembre est celle de la "Fête des célibataires", une immense opération de soldes organisée tous les 11 septembre par Alibaba, mais dont la dernière édition a affiché un taux de croissance moins élevé que d'habitude.

Ces résultats annuels sont publiés au moment où Pékin aurait, selon des informations de presse, ordonné à ses entreprises publiques de réexaminer leurs liens avec Ant Group -- la filiale paiement d'Alibaba.

Ant Group aurait dû signer fin 2020 la plus grosse introduction en Bourse de tous les temps à Hong Kong et Shanghai, mais l'opération avait été stoppée in extremis sur ordre du gouvernement chinois.

Depuis, Jack Ma fait profil bas après des critiques publiques à l'encontre du régulateur chinois, qui semblent avoir valu à son groupe d'être dans le viseur de Pékin.

La stratégie zéro Covid menée par les autorités chinoises, qui mène parfois à des confinements ou des fermetures préventives d'entreprises, perturbe les chaînes d'approvisionnement, les livraisons et freine la demande.

Alibaba doit aussi faire face à une intensification de la concurrence de rivaux locaux comme JD.com ou Pinduoduo.

© 2022 AFP