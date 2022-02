C3/C4: sommet ouvert entre Naples et Barcelone, Dortmund en danger

Paris (AFP) – Le FC Barcelone joue jeudi (21h00) à Naples sa survie en barrages de Ligue Europa, après un match nul frustrant à l'aller (1-1), tandis que Dortmund, au bord du précipice, doit remonter un handicap de deux buts sur le terrain des Glasgow Rangers.

Le Barça de Xavi est en pleine renaissance, mais une élimination des Coupes d'Europe ferait tache dans ce redressement. La seconde période du match aller, prometteuse, et la victoire brillante qui a suivi en Liga contre Valence dimanche (4-1) sont autant de motifs d'espoirs pour le jeune Pedri et ses partenaires.

"Ce sera une autre finale. Il faut continuer. On n'est pas dans une bonne situation, c'est notre réalité. Mais il y a une belle dynamique, je le vois. Il faut seulement être plus fiables, plus constants, et surtout, savoir défendre avec le ballon", a analysé Xavi ce week-end.

Côté napolitain, la journée de Serie A intercalée entre les deux joutes européennes n'a pas été aussi rassurante, avec un match nul chez le relégable Cagliari, arraché dans la douleur par l'attaquant Victor Osimhen (1-1).

Ce choc des barrages de C3 laissera quoi qu'il arrive un grand club européen sur le carreau, juste avant les huitièmes de finale dont le tirage au sort est prévu vendredi.

Autre écurie prestigieuse en difficulté, le Borussia Dortmund se rend en Ecosse avec deux buts de retard, après la débâcle encaissée à domicile 4-2 jeudi dernier, une humiliation toutefois moins problématique depuis l'abolition de la règle du but à l'extérieur en Coupes européennes.

L'attaquant norvégien de Dortmund Erling Haaland en Bundesliga sur la pelouse du TSG Hoffenheim le 22 janvier 2022 à Sinsheim Daniel ROLAND AFP/Archives

Les partenaires d'Erling Haaland, qui a repris l'entraînement après une blessure musculaire et espère être apte jeudi, ont relevé la tête en Bundesliga, en s'offrant un festival contre Mönchengladbach dimanche (6-0). Mais le révélateur européen risque de peser lourd dans l'avenir de l'entraîneur Marco Rose.

Un autre choc de ces barrages aux allures de 16es de finale oppose à Rome (18h45) la Lazio au FC Porto. Les Portugais ont pris l'avantage à domicile (2-1), comme l'Atalanta Bergame devant l'Olympiakos.

Le RB Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des champions en 2020, a de son côté un déplacement compliqué à Saint-Sébastien pour affronter les Basques de la Real Sociedad, qui l'ont accroché 2-2 au match aller. Parmi les équipes de Liga, le Séville FC et le Betis Séville sont tous deux en bonne posture après un succès à l'aller et l'Espagne pourrait potentiellement disposer de quatre représentants en huitièmes de Ligue Europa.

Les barrages retour de la Ligue Europa Conférence ont lieu en parallèle avec le déplacement de Marseille à Qarabag après sa victoire à l'aller (3-1). Leicester est aussi en bonne position (4-1) avant d'aller au Danemark affronter Randers.

Programme des barrages retour de la Ligue Europa:

Jeudi

(18h45) Dinamo Zagreb (CRO) - Séville FC (ESP) (3 - 1 à l'aller)

Olympiakos (GRE) - Atalanta Bergame (ITA) (1 - 2)

Real Sociedad (ESP) - RB Leipzig (GER) (2 - 2)

Lazio Rome (ITA) - Porto (POR) (1 - 2)

(21h00) Naples (ITA) - FC Barcelone (ESP) (1 - 1)

Betis Séville (ESP) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) (3 - 2)

Glasgow Rangers (SCO) - Dortmund (GER) (4 - 2)

Sporting Braga (POR) - FC Sheriff (MDA) (0 - 2)

Programme des barrages retour de Ligue Europa Conférence:

Jeudi

(18h45) Qarabag (AZE) - Marseille (FRA) (1 - 3 à l'aller)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - PSV Eindhoven (NED) (0 - 1)

Randers (DEN) - Leicester (ENG) (1 - 4)

Bodoe/Glimt (NOR) - Celtic (SCO) (3 - 1)

Partizan Belgrade (SRB) - Sparta Prague (CZE) (1 - 0)

(21h00) Slavia Prague (CZE) - Fenerbahçe (TUR) (3 - 2)

PAOK Salonique (GRE) - Midtjylland (DEN) (0 - 1)

Vitesse Arnhem (NED) - Rapid Vienne (AUT) (1 - 2)

Note: les vainqueurs des barrages aller/retour de C3 et C4 rejoindront les huit vainqueurs de groupes de la 1re phase pour des 8es de finale dont le tirage au sort sera effectué vendredi 25 février.

