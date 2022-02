C3: duels franco-portugais en Ligue Europa, un choc pour Rennes contre Leicester

Paris (AFP) – Duels franco-portugais en Ligue Europa : le FC Porto et Braga se dressent sur la route de Lyon et Monaco, en 8e de finale, selon le tirage au sort effectué vendredi à Nyon, au siège de l'UEFA.

Un étage en dessous, en 8es de Ligue Europa Conference, Marseille et Rennes se préparent à quelques turbulences, face à Bâle et Leicester, deux équipes habituées aux grandes affiches.

L'OL, qui ambitionne de rejouer la Ligue des champions le plus rapidement possible, a hérité d'un adversaire qui va lui rappeler ses plus belles heures européennes.

Deux fois vainqueur de la C1, deux fois vainqueur de la C3, le FC Porto possède l'un des plus beaux palmarès des équipes en lice.

Sur le terrain, les coéquipiers de Pepe ne sont pas mal non plus: ils sont invaincus en Championnat du Portugal, dont ils occupent la première place. Ils viennent d'éliminer la solide Lazio en barrage (2-1, 2-2).

La joie des défenseur Pepe et du milieu de terrain colombien du FC Porto Mateus Uribe, après leur match nul (2-2) face à la Lazio Rome en match de barrages retour de la Ligue Europa, et leur qualification pour les 8es de finale, le 24 février 2022 à Rome Alberto PIZZOLI AFP

Lyon a l'avantage de recevoir au match retour, le 17 mars, alors que la manche aller est prévue le 10 mars.

Cette affiche sera aussi un duel entre les deux meilleurs buteurs de la compétition, Karl Toko Ekambi et Galeno, auteurs de six buts chacun.

L'attaquant camerounais de Lyon, Karl Toko Ekambi, auteur d'un doublé face au Sparta Prague, lors de leur match de poules de la Ligue Europa, le 21 octobre 2021 à Prague Michal Cizek AFP/Archives

C'est "l'année ou jamais" pour l'OL, demi-finaliste de la C1 en 2020, pour aller loin dans la compétition, comme l'a annoncé son président Jean-Michel Aulas en début de saison.

L'AS Monaco, aussi, ambitionne de se rapprocher le plus près possible de la finale à Séville, le 18 mai.

Premiers de leur groupe relevé, devant la Real Sociedad et le PSV Eindhoven, les Monégasques abordent comme favoris leur duel face à Braga, d'autant qu'ils ont retrouvé de l'allant avec leur nouvel entraîneur Philippe Clement.

La joie du milieu de terrain de Braga, Ricardo Horta, après son but marqué contre le FC Shériff (Moldavie), lors de leur match de la Ligue Europa, le 24 février 2022 au Municipal Stadium MIGUEL RIOPA AFP

Comme Lyon et Monaco, le FC Barcelone ambitionne de retrouver bientôt la C1. La C3, qui offre une place en C1 pour son vainqueur, "est une opportunité supplémentaire pour y arriver", a reconnu l'entraîneur Xavi.

Les Catalans, qui espèrent bien terminer la saison, ont impressionné en allant s'imposer à Naples (4-2) lors du barrage retour (aller: 1-1).

La joie du défenseur Gerard Piqué (2e g) et du milieu de terrain néerlandais Frenkie De Jong, auteurs chacun d'un but pour le FC Barcelone face à Naples, lors du match de barrages retour de la Ligue Europa, le 24 février 2022 au Stade Diego Armando Maradona ANDREAS SOLARO AFP

Vardy sur la route de Rennes

Il leur faudra confirmer en 8es contre les Turcs de Galatasaray, renforcé cet hiver par l'attaquant Bafetimbi Gomis.

Le match à domicile du Spartak Moscou, contre le RB Leipzig, sera joué sur terrain neutre, a décidé vendredi l'UEFA, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

En C4, Marseille "a l'obligation avec notre histoire d'être toujours compétitif, surtout avec l'histoire d'amour entre l'OM et les compétitions européennes", a assuré son président Pablo Longoria.

Décevants en C3, où ils ont terminé troisièmes de leur groupe, les Marseillais disposent d'une seconde chance pour renouer avec leur historique d'épopées. Après Qarabag en barrages (3-1, 3-0), celle-ci passe par Bâle.

La joie des Marseillais, après le but marqué par Dimitri Payet face à Qarabag (Azerbaïdjan), en 16e de finale aller de la Ligue Europa Conférence, le 17 février 2022 au Stade Vélodrome NICOLAS TUCAT AFP/Archives

Rennes devra franchir la Manche pour défier Leicester, l'un des épouvantails de la compétition. Les "Foxes" du buteur international anglais Jamie Vardy disposent d'un effectif capable de remporter la compétition, même si leur saison (12e place en Premier League) ne répond pas à leurs attentes.

L'attaquant de Leicester Jamie Vardy ouvre le score face à Liverpool, lors du quart de finale de la Coupe de la Ligue, le 22 décembre 2021 au Stade d'Anfield Roald Oli SCARFF AFP/Archives

"On peut penser qu'ils sont moins bien sur l'aspect défensif, mais en attaque, il y a de très bons joueurs. C'est un très bon match à jouer", a réagi le directeur technique rennais Florian Maurice, interrogé par RMC Sport.

"On a envie de terminer fort la saison, et la Coupe d'Europe fait partie des objectifs. On a très envie d'aller le plus loin possible", a poursuivi le dirigeant.

