Dans l'intestin, des cellules jouent un rôle durable contre les infections

Tapissant l'intestin, des cellules aident l'organisme à lutter contre certaines infections, mais sont aussi capables de reconnaître des bactéries déjà rencontrées, selon une étude menée par des chercheurs rattachés à l'Institut Pasteur et l'Inserm BERTRAND GUAY AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Tapissant les parois de l'intestin, des cellules aident l'organisme à lutter contre certaines infections. On le savait déjà, mais certaines s'avèrent encore plus efficaces qu'imaginé: elles sont capables de reconnaître des bactéries déjà rencontrées et de mieux les affronter.