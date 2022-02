Des comptes Instagram pour lever le tabou des règles

Les comptes qui parlent des menstruations et qui les montrent sont de plus en plus nombreux sur Instagram, pour lever le tabou OLIVIER DOULIERY AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – Coup de sang, Règles élémentaires, Mes règles et moi, Ce n'est que du sang... les comptes qui parlent des menstruations et qui les montrent sont de plus en plus nombreux sur Instagram, pour lever le tabou.