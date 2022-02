L1: Rennes s'impose à Montpellier et conforte son ambition européenne

Les Rennais vainqueurs de Montpellier avec notamment un but de Martin Terrier (N.7) à La Mosson, le 25 février 2022

Montpellier (AFP) – Rennes a conforté son ambition européenne en s'imposant (4-2) vendredi à Montpellier, adversaire direct, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1.

La force de frappe des Bretons, emmenés par Martin Terrier, a fait mal à la défense expérimentale de Montpellier, qui a remonté deux buts avant la mi-temps (2-2) avant de s'écrouler après la pause.

L'équipe de Bruno Genesio s'empare provisoirement de la 4e place aux dépens de Strasbourg (5e), qui reçoit Nice (3e) samedi.

Rennes, souverain chez lui, brise la glace à l'extérieur où il rompt une série de quatre défaites consécutives (Paris, Clermont, Lens, Monaco) et se rassure avant de se déplacer à Lyon, puis à Nice.

Quinze jours après sa défaite à la Mosson devant Lille (0-1), Montpellier (10e) rechute devant un autre candidat à l'Europe et complique sa fin de saison. Il cède même sa 9e place à Lens avant son déplacement dimanche à Angers.

Depuis la trêve hivernale, l'équipe d'Olivier Dall'Oglio a perdu le fil et tourne à bas régime, avec seulement six points en sept matches. Handicapée par l'absence du buteur Stephy Mavididi, du patron de la défense Mamadou Sakho ou du latéral serbe Mihailo Ristic, elle n'a pas eu les ressources défensives pour répondre à l'une des meilleures attaques du championnat.

Laborde, retour gagnant

Pour son retour à la Mosson, six mois après son transfert, l'avant-centre Gaëtan Laborde et ses partenaires ont mis le feu dans une première période de folie. A la suite de deux passes décisives du latéral droit et capitaine Hamari Traoré, Rennes menait après un quart d'heure de deux buts. Un premier de l'attaquant Terrier d'une tête décroisée (8e), le deuxième par le milieu Benjamin Bourigeaud d'une reprise du plat du pied (15e).

A demi-groggy, Montpellier s'est révolté pour réduire rapidement le score par le biais de son latéral gauche Ambroise Oyongo, auteur d'une demi-volée (19e). Le jeune avant-centre Elye Wahi a réussi un retourné improbable pour égaliser (41).

Après la reprise, l'ancien Montpelliérain Laborde a redonné l'avantage aux Bretons sur un penalty (52), consécutif à une faute du revenant brésilien Matheus Thuler sur Terrier.

Par deux fois, Montpellier a eu la balle d'égalisation par Wahi, qui s'est heurté à la sortie hors de la surface de Gomis (66e), puis sur une action confuse avec une tête de Laborde sur sa propre transversale, suivie d'un sauvetage sur la ligne de Meling (68e).

A six minutes de la fin, le milieu croate Lovro Majer, d'un tir croisé, a parachevé la quatrième victoire à l'extérieur de Rennes.

