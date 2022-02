La Russie "limite" l'accès à Facebook, accusé de censurer les médias russes

Le gendarme des communications russe dit "limiter l'accès" et "ralentir" le fonctionnement de Facebook, accusant le réseau social américain de censurer des médias russes Kirill KUDRYAVTSEV AFP/Archives

Moscou (AFP) – Le gendarme des communications russe a dit vendredi "limiter l'accès" et "ralentir" le fonctionnement de Facebook, accusant le réseau social américain de censurer des médias russes et de violer les droits humains et des citoyens russes.