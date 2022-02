A Bordeaux, Hidalgo transforme son meeting en réunion de soutien à l'Ukraine

La candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo (C) en meeting à Bordeaux le 26 février 2022 Philippe LOPEZ AFP

Bordeaux (AFP) – Une salle aux couleurs jaune et bleu, des drapeaux français et européens: la guerre en Ukraine a transformé le meeting d'Anne Hidalgo à Bordeaux en un plaidoyer pour la défense de l'Ukraine, pour l'Europe et contre les nationalismes".