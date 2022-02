Cuba: la récolte de tabac en baisse pour la confection des célèbres havanes

Des paysans travaillent dans une plantation de tabac de Viñales, dans la province de Pinar del Rio, à Cuba, le 18 janvier 2022 YAMIL LAGE AFP/Archives

Viñales (Cuba) (AFP) – Arrière-petit-fils de planteur de tabac installé à Viñales, dans l'ouest de Cuba, Yurisniel Cabrera sait que cette année la qualité de la récolte ne sera pas aussi bonne et abondante qu'à l'accoutumée et incrimine le "manque d'engrais et de pesticides".