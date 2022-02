Het Nieuwsblad - Phénoménal Van Aert, vainqueur dès sa rentrée sur route

Ninove (Belgique) (AFP) – Phénoménal Wout Van Aert ! Le leader belge de la formation Jumbo-Visma a remporté le circuit Het Nieuwsblad pour sa première course sur route de la saison, au terme d'un fameux numéro, samedi à Ninove en Belgique.

Le champion de Belgique (27 ans) a parfaitement assumé son statut de favori en surclassant ses adversaires malgré le marquage dont il faisait l'objet au long des 204 kilomètres éprouvants.

Van Aert a attaqué à 13 kilomètres de l'arrivée peu avant le Bosberg, dernière des treize difficultés du jour, pour s'imposer en solitaire.

Il a devancé de 22 secondes l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), 2e, et les Belges de la formation AG2R-Citroën Greg Van Avermaet, 3e, et Oliver Naesen, 4e.

Le Belge Wout Van Aert, en route vers la victoire sur le circuit Het Nieuwsblad, le 26 février 2022 à Ninove (Belgique) DAVID STOCKMAN Belga/AFP

Le premier Français, Florian Sénéchal (Quick-Step) a pris la 9e place.

En pensées "avec ceux qui souffrent" en Ukraine

"Je ne pensais pas être déjà autant en forme et j'estimais que les coureurs ayant déjà quelques jours de courses dans les jambes auraient un avantage", a déclaré Van Aert.

"Mes grands objectifs se situent dans quelques semaines (le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ndlr). Mais gagner aussi tôt dans la saison, c'est déjà un joli bonus", a expliqué le Belge, volontairement sobre dans ses déclarations.

"Dans les circonstances actuelles, avec ce qu'il se passe en Ukraine, le sport est vraiment secondaire. Je voudrais avoir une pensée pour tous les gens qui souffrent de cette situation en espérant que le bon sens l'emportera", a-t-il ajouté.

Le Belge Wout Van Aert, vainqueur du circuit Het Nieuwsblad, pose entouré de ses dauphins, l'Italien Sonny Colbrelli (g, 2e) et le Belge greg Van Avermaert, le 26 février 2022 à Ninove (Belgique) DAVID STOCKMAN Belga/AFP

Ce succès dans la toujours très attendue course d'ouverture de la saison en Belgique vient allonger un palmarès déjà bien fourni.

Triple vainqueur d'étapes lors du dernier Tour de France, Wout Van Aert avait aussi remporté Gand-Wevelgem et l'Amstel Gold Race la saison passée, un an après des succès à Milan-San Remo et dans les Strade Bianche.

Wout Van Aert a surtout marqué les esprits et impressionné ceux qui seront ses adversaires ces prochaines semaines.

"Compte tenu de ce que Wout a montré aujourd'hui, sa puissance phénoménale, la deuxième place était ce que je pouvais réaliser de mieux", a convenu le champion d'Europe Sonny Colbrelli, vainqueur de Paris-Roubaix l'an passé.

"Chapeau à Wout ! Il a vraiment été très impressionnant", a salué Greg Van Avermaet, 3e.

Wout Van Aert, vainqueur cet hiver de neuf des dix cyclo-cross qu'il a disputés, sera au départ de Paris-Nice à partir du 6 mars "afin de franchir un nouveau palier vers (son) pic de forme".

Il fera par contre l'impasse ce dimanche sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, course flamande où les sprinters seront sans doute davantage à la fête que samedi.

Les favoris seront le Néerlandais Fabio Jakobsen, le Belge Tim Merlier, l'Australien Caleb Ewan ou encore le Français Bryan Coquard.

