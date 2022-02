L1: dernière chance pour Lyon et Lille, duel Strasbourg-Nice pour la 3e place

Le milieu de terrain lyonnais Maxence Caqueret est devancé par son homologue portugais de Lille, Renato Sanches, lors de leur match de la 18e journée de Ligue 1, le 12 décembre 2021 au Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq DENIS CHARLET AFP/Archives

Paris (AFP) – Outre une opposition déséquilibrée entre le Paris SG et Saint-Etienne, la 26e journée de Ligue 1 propose deux duels pour l'Europe ce week-end, un choc de "mal en points" entre Lyon et Lille, ainsi qu'un sommet pour le podium entre Strasbourg et Nice.