Ski alpin: Noël sort dans le slalom de Garmisch, Pinturault "reconstruit"

Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) (AFP) – Dure journée pour les Français à Garmisch-Partenkirchen: le champion olympique Clément Noël a abandonné dans la deuxième manche du slalom de coupe du monde samedi, et Alexis Pinturault, en pleine "reconstruction" après son échec de Pékin, a terminé en 15e position.

Troisième Français qualifié pour la deuxième manche, le jeune Steven Amiez a, lui, pris une belle 17e place, loin cependant du vainqueur norvégien Henrik Kristoffersen, qui devance sur le podium le Suisse Loïc Meillard pour 14/100 et l'Autrichien Manuel Feller pour 51/100.

Le classement de la spécialité reste hyper serré: Kristoffersen revient à un point de son compatriote Lucas Braathen, sorti dès la première manche. Sept skieurs se tiennent en moins de 50 points avant le deuxième slalom de Garmisch dimanche.

Neuf jours après sa médaille d'or de Pékin, Noël était évidemment attendu. Mais les conditions dans la station allemande, température positive et neige salée, n'avaient rien à voir avec la Chine, et le champion n'a pas réussi à trouver les bons réglages.

Après la première manche, qu'il a terminée en 12e position, il avouait déjà avoir fait une erreur d'interprétation de la piste: "J'ai essayé de skier plutôt tranquille, parce que la piste avait l'air difficile", a-t-il dit, "mais en fait c'est très facile vu qu'il n'y a pas de vitesse, il faut y aller fort et du coup je n'étais pas dans le bon rythme".

Henrik Kristoffersen lancé vers sa victoire dans le slalom de Garmisch-Partenkirchen, le 26 février 2022 Christof STACHE AFP

Alors qu'il était confiant avant la deuxième manche, il a complètement raté son passage et, après deux grosses fautes qui l'auraient de toute façon relégué loin au classement, il a enfourché un piquet.

"A l'envers"

"Je n'étais vraiment pas à l'aise du tout, je ne sais pas si c'est moi, ou mon matériel, je n'avais vraiment aucun feeling (...) dès la 3e porte j'étais à l'envers", a avoué le Vosgien, qui aura toutefois une deuxième chance dimanche, sur la même piste (9h10, 12h30).

"La piste est plutôt correcte. La neige salée, normalement je sais faire, mais il faut que je trouve des solutions, sans trop non plus se poser de questions, pour arriver avec un bon état d'esprit et rebondir", a dit Noël.

Finalement, le Français le mieux classé a été Alexis Pinturault, qui n'est pourtant plus dans la forme qui lui avait valu la saison dernière de remporter le gros globe de cristal de la coupe du monde.

"Pintu", revenu de Pékin sans médaille et qui se ressent toujours de sa blessure des JO, a adapté ses objectifs et son état d'esprit à sa condition actuelle.

"En ce moment je ne peux pas avoir de grosses ambitions", a admis le champion de 30 ans: "Je sens vraiment cette fatigue que j'accumule, et il faut juste que je voie les choses différemment, que je me détache du résultat, de la compétition, que je prenne plus ça comme du plaisir, comme ma passion et puis que j'arrive le plus possible à me lâcher".

Habitué à prendre des risques, "Pintu" reconnaît que sa "reconstruction" passera par un retour de la confiance, et donc un peu plus de prudence: "Dans la deuxième manche, j'ai l'envie, mais je ne prends pas autant de risques que les gars qui finissent complètement devant. La reconstruction, il faut que ça passe par des arrivées en bas, par de meilleures sensations", a-t-il reconnu.

