Cette année, les sans-abri s'invitent aux Oscars

Un sans-abri dans les rues de Los Angeles, le 24 février 2022 Frederic J. BROWN AFP

Los Angeles (AFP) – Une fois par an, Hollywood accueille les stars et les paillettes de la cérémonie des Oscars mais toutes les nuits, des centaines de personnes sans-abri dorment sur les trottoirs d'un des plus célèbres quartiers de Los Angeles.