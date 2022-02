Top 14: la 19e journée en bref

Paris (AFP) – La 19e journée du Top 14, disputée samedi et dimanche, en bref:

. LES HOMMES

Morgan Parra. Replacé à l'ouverture afin de pallier la blessure de Camille Lopez, l'international français (71 sélections) de 33 ans, habituellement N.9, s'en est donné à cœur joie contre Perpignan (52-12): il a marqué à lui tout seul vingt points (un essai, six transformations, une pénalité). De quoi régaler le Stade Marcel-Michelin avant de quitter cet été le club auvergnat, où il effectue sa treizième saison.

Maxime Machenaud. De la même génération que Parra, international lui aussi (38 sélections), l'ouvreur du Racing 92, vainqueur de Castres (45-25) à l'Arena de Nanterre, a également fait parler de lui samedi. Avec un ratio de 100% sur ses coups de pied et 14 points marqués (2 transformations, 4 pénalités), le joueur, au sein du club francilien depuis 2012, a fait le job.

. LES CHIFFRES

6. Au terme d'une rencontre spectaculaire face à Castres, avec cinq essais inscrits, dont un doublé de Virimi Vakatawa, le Racing 92 a engrangé une sixième victoire de rang, confortant sa place parmi les favoris aux phases finales et se hissant dans le Top 4.

52. C'est le nombre de points infligés par Clermont à l'Usap (52-12), grâce notamment à sept essais, dont deux doublés de Rozière et Moala. Le carton de la journée.

10. En l'emportant sur le Stade français (30-3), le MHR a aligné dimanche en fin d'après-midi son dixième match d'affilée (dont neuf victoires) sans défaite, confortant son excellente forme. Le club héraultais, qui compte un match encore en retard, colle désormais aux basques du leader, l'UBB, qui le devance d'un point (57) grâce à son point de bonus défensif marqué dimanche soir à Toulouse (12-11).

Le flanker anglais de Montpellier Zach Mercer, félicité par ses coéquipiers, après son essai marqué contre le Stade Français, lors de la 19e journée du Top 14, le 27 février 2022 au GGL Stadium Sylvain THOMAS AFP

1. C'est l'écart infime qui a permis au Stade toulousain, en clôture de cette journée, de l'emporter sur Bordeaux-Bègles à Ernest-Wallon, grâce à quatre pénalités de son ouvreur australien Zach Holmes, auteur d'un sans faute. C'est bien peu mais c'est beaucoup pour les Rouge et Noir, qui stoppent enfin leur série de six défaites consécutives.

. LES DECLARATIONS

"On est sur une bonne dynamique, ça nous met en confiance (...) On est passé par une phase compliquée, mais on retrouve petit à petit notre confiance, en étant francs et solidaires (...) J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. On savait qu'on avait le potentiel pour faire mieux, on s'est donné le droit d'y croire." Henry Chavancy, le centre du Racing 92, positif et déterminé.

Le centre du Racing 92 Henry Chavancy marque un essai face à Castres, lors de la 19e journée du Top 14, le 26 février 2022 à la Paris La Défense Arena à Nanterre Geoffroy VAN DER HASSELT AFP

"On a été pris sur les bases du rugby, Brive nous a battus dans ce secteur et au rugby, quand tu n'es pas bon sur les bases, il n'y a pas de miracle: tu ne gagnes pas." Anthony Belleau, le centre de Toulon, battu à Brive (17-10), simple et basique.

