TF1 et M6 s'engagent à céder deux petites chaînes à Altice pour rendre possible leur fusion

Combo photo réalisé en 2021 avec les logos des chaînes de télévision TF1 et M6 Lionel BONAVENTURE AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Les groupes de télévision TF1 et M6 ont annoncé lundi des négociations exclusives avec Altice Media, le groupe de Patrick Drahi, propriétaire de BFM et RMC, pour lui céder deux petites chaînes de la TNT et ainsi rendre possible leur fusion en début d'année prochaine.