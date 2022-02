Ukraine: la filiale européenne de la banque russe Sberbank en détresse

Des personnes font la queue devant une succursale de la banque publique russe Sberbank, à Prague le 25 février 2022, pour y retirer leurs avoirs Michal Cizek AFP

2 mn

Francfort (AFP) – La Banque centrale européenne a constaté lundi la "faillite ou faillite probable" de la filiale européenne de la banque russe Sberbank, parmi les plus grandes du pays, à cause de retraits "significatifs" des dépôts en raison du conflit en Ukraine et des sanctions décidées par les pays occidentaux.