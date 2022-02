Ukraine: Macron va participer à une visioconférence avec les alliés et l'Otan

Le président Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture le 26 février 2022 à Paris Ludovic MARIN POOL/AFP

Paris (AFP) – Le président français Emmanuel Macron va participer lundi après-midi à une visioconférence avec les dirigeants américain, canadien, allemand, italien, japonais, polonais et roumain, ainsi qu'avec des représentants de l'UE et de l'Otan, "afin de poursuivre l’étroite coordination entre alliés et partenaires européens" sur le conflit en Ukraine, a annoncé l'Elysée.