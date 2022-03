Avec bientôt 5 chaînes nationales sur la TNT, Altice veut compter face à TF1-M6

Le logo du groupe Altice, lors d'une conférence de presse en 2019 ERIC PIERMONT AFP/Archives

Paris (AFP) – En s’offrant les chaînes TFX et 6ter mises en vente par TF1 et M6 qui s’apprêtent à fusionner, le groupe Altice s’affirme en tant que premier challenger du futur géant français de la télévision et participe un peu plus à la concentration du paysage audiovisuel français.