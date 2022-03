Ukraine: Castex dénonce un "acte de guerre" russe "cynique et prémédité"

Le Premier ministre français Jean Castex lors de son discours devant l'Assemblée nationale le 1er mars 2022 BERTRAND GUAY AFP

Paris (AFP) – Le Premier ministre Jean Castex a dénoncé mardi un "acte de guerre" russe contre l'Ukraine et une "agression cynique et préméditée" que "la France condamne de la manière la plus absolue", dans un discours devant le Parlement.