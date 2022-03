Ukraine: le pétrole s'envole de plus belle face aux sanctions occidentales contre Moscou

Un puits de pétrole en Californie, le 17 février 2022 Frederic J. BROWN AFP/Archives

4 mn

Londres (AFP) – Le prix du baril de pétrole de WTI américain s'est embrasé mardi jusqu'à plus de 11%, et celui de Brent, la référence européenne de l'or noir, à plus de 9%, propulsés par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou, de plus en plus nombreuses et sévères.