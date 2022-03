Conflit en Ukraine: le pétrole s'envole, au plus haut depuis près de dix ans

Le pétrole s'envole, au plus haut depuis près d'une décennie, en raison de la guerre en Ukraine Frederic J. BROWN AFP/Archives

Londres (AFP) – Les cours du pétrole continuaient à s'envoler mercredi, enfonçant des niveaux plus observés depuis près d'une décennie à cause de la guerre en Ukraine qui continue d'alimenter les craintes quant à l'approvisionnement en or noir.