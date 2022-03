Covid: les terrasses de la discorde entre riverains et cafetiers à Toulouse

Des terrasses de cafés place du Capitale, le 25 février 2022 à Toulouse Valentine CHAPUIS AFP

Toulouse (AFP) – Elles devaient être éphémères, le temps de survivre à la crise sanitaire: deux ans plus tard, cafetiers et restaurateurs réclament la pérennisation des extensions de terrasses, dites "Covid", mais à Toulouse des associations de riverains et des personnes handicapées dénoncent leurs "nuisances".