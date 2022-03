Le chef d'orchestre pro-Poutine Valery Gergiev évincé de la Scala

Le chef d'orchestre russe Valery Gergiev et l'Orchestre philarmonique de Vienne en septembre 2020

Milan (AFP) – La Scala de Milan a écarté mercredi le célèbre chef d'orchestre russe Valery Gergiev, réputé proche de Vladimir Poutine, des prochaines représentations d'un opéra de Tchaïkovski, après son refus de prendre ses distances avec l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Le directeur du prestigieux théâtre, Dominique Meyer, lui a adressé mardi soir une lettre "pour l'informer que la Scala confiera à un nouveau chef d'orchestre" la direction de "La Dame de pique" à partir du 5 mars, selon un communiqué de l'institution.

Il sera remplacé par le jeune maestro russe Timur Zangiev, 27 ans, qui "a déjà dirigé une partie des répétitions" et a été "fortement apprécié par l'orchestre".

L'orchestre philharmonique de la Scala avait annoncé dès mardi avoir écarté Valery Gergiev d'un concert qu'il devait diriger le 7 mars, le substituant par le directeur musical de la Scala, Riccardo Chailly.

Au lendemain de l'invasion, M. Meyer et Giuseppe Sala, maire de Milan et président de la Scala, lui avaient demandé en vain de plaider publiquement pour une "solution pacifique" au conflit.

"N'ayant reçu aucune réponse six jours plus tard, et trois jours avant la prochaine représentation, une autre solution s'impose", explique le théâtre.

La Scala de Milan "réitère son soutien aux citoyens ukrainiens victimes de l'agression et aux nombreux citoyens russes qui ont courageusement exprimé leur condamnation de la guerre ces derniers jours".

Depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine, plusieurs orchestres et festivals en Europe et aux Etats-Unis ont annulé leurs engagements avec Valery Gergiev, dont la Philharmonie de Paris et la prestigieuse salle new-yorkaise Carnegie Hall.

Sa proximité avec Vladimir Poutine, qu'il connaît depuis 1992, et sa loyauté envers le président russe, notamment lors de l'annexion de la Crimée, ainsi que sa participation à des concerts en Ossétie du Sud bombardée et à Palmyre aux côtés de l'armée syrienne, lui ont valu maintes polémiques.

Le chef d'orchestre russe Valery Gergiev, alors directeur artistique du Theatre Mariinsky, reçoit une médaille du président russe Vladimir Poutine, à Moscou le 22 septembre 2016 Ivan Sekretarev POOL/AFP/Archives

Son employeur principal, l'Orchestre philharmonique de Munich, l'a également congédié mardi.

