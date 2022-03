Présidentielle: Raffarin apporte son soutien à Macron

L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en septembre 2021 à Paris Ludovic MARIN AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a apporté mercredi son soutien pour la présidentielle à Emmanuel Macron, "le plus jeune et le plus expérimenté" et qui, selon lui, "a tout en main pour réussir son second mandat".