Coupe d'Angleterre: Everton qualifié, l'Ukrainien Mykolenko soutenu par tout le stade

Liverpool (AFP) – Everton s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre, jeudi face à Boreham Wood (5e division), en gagnant 2-0 dans un stade de Goodison Park tout acquis à la cause ukrainienne autour du capitaine des Toffees, Vitalii Mykolenko.

Publicité Lire la suite

Alors que l'un des principaux soutiens de l'autre club de Liverpool est l'oligarque russe Alisher Usmanov, partenaire en affaires du propriétaire Farhad Moshiri, cette soirée de FA Cup a été la preuve d'un soutien sans faille à Mykolenko, de la part du public et des deux équipes.

Tous les joueurs portaient un drapeau ukrainien en rentrant sur la pelouse au son de "Imagine", la célèbre chanson pacifiste de John Lennon. Et ceux de Boreham Wood portaient aussi le drapeau du pays envahi par la Russie sur leur tee-shirt d'entraînement, au dos duquel était inscrit "We stand with Ukraine" ("Nous soutenons l'Ukraine").

Mykolenko a bien failli marquer son premier but pour Everton, mais c'est le Vénézuélien Rondon, embauché par l'entraîneur précédent, Rafael Benitez, qui s'est fait remarquer en frappant deux fois, alors qu'il n'avait marqué qu'un seul but cette saison.

En quarts de finale, Everton ira jouer à Crystal Palace.

© 2022 AFP