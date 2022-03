Un second entrepôt Amazon à New York autorisé à voter sur un syndicat

Le géant du commerce en ligne fait désormais face à trois tentatives de syndicalisation aux Etats-Unis SEBASTIEN BOZON AFP/Archives

New York (AFP) – L'agence américaine en charge du droit du travail (NLRB) a donné son feu vert à l'organisation d'un vote sur la création éventuelle d'un syndicat dans un second entrepôt Amazon situé à Staten Island à New York.