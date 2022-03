Wall Street tente de maintenir son élan, malgré l'Ukraine

Des opérateurs de la Bourse de New York, le 28 février 2022 SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé jeudi et tentait de consolider le rebond entamé la veille, en s'appuyant sur la perspective de nouveaux pourparlers russo-ukrainiens, le ton modéré de la Fed et des achats à bon compte.