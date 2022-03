Wall Street termine en baisse, le rebond s'essouffle faute d'avancée sur l'Ukraine

Des opérateurs du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, abandonnée par l'élan amorcé la veille, faute d'avancée dans les discussions entre Ukraine et Russie et sur fond de flambée des matières premières.