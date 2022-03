Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP) – Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

L'OMS recommande la pilule Merck

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé mercredi la pilule anti-Covid de l'américain Merck (MSD) pour les patients atteints d'un Covid 19 encore léger mais qui présentent un risque élevé d'hospitalisation, notamment les personnes âgées.

Ce traitement, nommé molnupiravir, est un antiviral qui doit être administré rapidement après l'apparition des symptômes, et pris durant cinq jours afin d'empêcher le virus de se répliquer.

Il est recommandé pour "les patients atteints de Covid-19 non sévère qui présentent le risque le plus élevé d'hospitalisation", a déclaré mercredi un groupe d’experts internationaux de l'OMS composé d'experts internationaux dans le British Medical Journal (BMJ).

Fin du masque et du pass vaccinal le 14 mars en France

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi la fin du port du masque partout où il était obligatoire sauf dans les transports et la suspension du pass vaccinal , à compter du 14 mars.

Le pass sanitaire restera toutefois en vigueur dans les établissements médicaux, comme les hôpitaux et les maisons de retraite, de même que l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants, a-t-il précisé.

"La situation s'améliore grâce à nos efforts collectifs, grâce aux mesures que nous avons prises (..), les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d'allégement des mesures", a justifié le chef du gouvernement.

Impact important sur la santé mentale (OMS)

Mal-être, fatigue... la santé mentale est une des grandes victimes de la pandémie de Covid, avec un bond de plus de 25% des cas d'anxiété et de dépression dans le monde, a affirmé l'OMS mercredi.

Dans un nouveau mémoire sur le sujet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique aussi que la crise sanitaire a dans de nombreux cas considérablement entravé l'accès aux services de santé mentale et suscité des inquiétudes quant à l'augmentation des comportements suicidaires.

Plus de 100.000 morts en Espagne

L'Espagne a dépassé mercredi la barre des 100.000 morts du Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé, alors que la situation sanitaire s'améliore très nettement après la vague provoquée par le variant Omicron.

Mercredi, le taux d'incidence s'établissait à 486 cas pour 100.000 personnes sur les 14 derniers jours, contre 3.397 le 17 janvier.

Un peu plus de deux ans après le début de la pandémie, le pays a recensé plus de 11 millions de cas, dans un pays de plus de 47 millions d'habitants.

Foot US: la NFL suspends son protocole

La Ligue professionnelle de football américain (NFL) a décidé de suspendre son protocole Covid-19, y compris les tests obligatoires, le port des masques et la recherche des cas contacts, selon un mémo envoyé aux équipes et obtenu par plusieurs médias.

Parmi les mesures abandonnées figurent les tests obligatoires pour les joueurs et le personnel, quel que soit leur statut vaccinal. Idem pour le port du masque, sous réserve des réglementations locales.

Près de 6 millions de morts

La pandémie a fait officiellement au moins 5.962.297 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 436 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP mercredi en milieu de journée.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (956.440), devant le Brésil (650.578), l'Inde (514.246) et la Russie (353.230).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

