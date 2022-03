Nouvelle lourde peine de prison pour un journaliste marocain

Des membres du Syndicat des journalistes tunisiens brandissent des affiches en soutien aux journalistes marocains emprisonnés Omar Radi et Souleimane Raissouni, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, à Tunis, le 3 mai 2021 FETHI BELAID AFP

Casablanca (Maroc) (AFP) – Le journaliste et défenseur des droits humains marocain Omar Radi a été condamné en appel dans la nuit de jeudi à vendredi à six ans de prison ferme dans une double affaire d'"espionnage" et de "viol", accusations qu'il a toujours niées.