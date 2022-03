Tennis: Andy Murray rempile avec Ivan Lendl comme entraîneur

Londres (AFP) – Andy Murray, l'ancien numéro 1 mondial britannique, a décidé de repartir pour un tour avec Ivan Lendl, l'ancien joueur qui a déjà été deux fois son entraîneur personnel, à l'époque de ses trois victoires en Grand Chelem.

Publicité Lire la suite

L’Écossais s'était séparé de Jamie Delgado en décembre, qui était à ses côtés depuis le départ d'Amélie Mauresmo en 2016.

Andy Murray avait travaillé pour la première fois en 2012 avec Lendl, vainqueur de huit Grand Chelem en tant que joueur. Les conseils du Tchèque l'avaient aidé à empocher son premier tournoi majeur avec l'US Open 2012 puis d'enchaîner avec une victoire de prestige à Wimbledon l'été suivant.

Murray et Lendl s'étaient ensuite séparés en 2014, avant de se retrouver en 2016. Le technicien tchèque avaient accompagner l'Ecossais vers son deuxième Wimbledon et sa deuxième médaille d'or olympique en simple, obtenue aux Jeux de Rio, puis la place de numéro 1 mondial. En novembre 2017, Murray et Lendl s'était à nouveau quittés.

L'ancien numéro 1 mondial a du mal à revenir au plus haut niveau et pointe au 84e rang mondial, après une série de résultats décevants depuis sa finale à l'ATP Sydney en janvier, avant l'Open d'Australie.

Murray n'a toutefois pas indiqué si Lendl, aujourd'hui âgé de 61 ans et naturalisé américain, se déplacerait avec lui sur les tournois. Mais il s'entraînera avec lui en mars, après les grands rendez-vous de Indian Wells et Miami sur le circuit ATP.

© 2022 AFP