Au Havre, Fabien Roussel appelle à "Oser la paix"

Paris (AFP) – En meeting au Havre, le candidat communiste Fabien Roussel à appelé à "oser la paix" en Ukraine, estimant que l'exigence était de "faire prévaloir une solution politique et diplomatique à cette guerre".

"Il n'y a pas d'autres alternatives: c'est ou les initiatives pour la paix, ou l'escalade guerrière", a-t-il affirmé, estimant que "l'accumulation d'armes de destruction massive peut aujourd'hui transformer cette guerre en catastrophe pour le genre humain".

"Oser la paix c'est soutenir, aider les Ukrainiens à se défendre, à se protéger, et obtenir un cessez-le-feu humanitaire urgent", et "c'est soutenir le peuple russe pacifiste (...) qui subit la répression", a-t-il insisté, estimant qu'il ne faudrait pas "un climat antirusse".

"Oser la paix, a-t-il poursuivi, c'est tout faire pour éviter d'étendre cette guerre à l'Europe, éviter que l'Otan ne s'engage et éviter l'embrassement".

En raison de son déplacement, M. Roussel n'a pas manifesté samedi à Paris, mais son directeur de campagne Ian Brossat s'est rendu à une manifestation parisienne du PCF et du Mouvement pour la paix place Denfert-Rochereau.

"M. Poutine a fait le pire des choix, le choix du pire (...)le choix de la force, celui des armes, du sang, de la mort. Rien ne peut justifier cette guerre", a-t-il dit, appelant à des sanctions "lourdes, fortes et suffisamment puissantes pour dissuader Poutine de s'entêter dans cette voie meurtrière et sans issue".

Et il a aussi souhaité "prévenir tout de suite ces multinationales françaises, inscrites au CAC40, les Total, les BNP, les LVMH et tant d'autres qui pourraient encore en 2022 s'enrichir pendant cette guerre comme ils l'ont fait pendant la pandémie". "Il est hors de question que nous acceptions de voir aujourd'hui nos factures s'envoler en même temps que leur bénéfices et leur dividendes. Il y a des profiteurs de pandémie, il y a des profiteurs de guerre", a-t-il dénoncé.

Enfin, il a appelé à "accueillir les réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre et tous les réfugiés qui fuient les guerres".

"L'Europe ne doit pas être un centre où l'on trie les réfugiés en fonction de l'origine. La peine ne se trie pas la souffrance ne se trie pas", a-t-il insisté, fustigeant les déclarations "des candidats, de droite et d'extrême-droite" et du "candidat président de la République qui avait dit qu'il fallait construire des murs aux frontières de l'Europe".

© 2022 AFP