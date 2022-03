Coupe Davis: le double Herbert-Mahut qualifie la France pour la phase finale

Le paire française Pierre-Hugues Herbert (g) et Nicolas Mahut après sa victoire dans le double face à l'Equateur en Coupe Davis, le 5 mars 2022 à Pau

Pau (AFP) – La France s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe Davis grâce à la victoire en double de Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut aux dépens des Équatoriens Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo battus 6-3, 7-5, samedi à Pau.

Le duo tricolore a apporté le point du 3-0 synonyme de qualification après les victoires la veille dans les deux premiers simples d'Arthur Rinderknech face à Emilio Gomez (6-2, 7-5) et d'Adrian Mannarino contre Roberto Quiroz (6-4, 4-6, 6-1).

Mahut et Hebert ont immédiatement pris l'ascendant dans la première manche en se détachant rapidement 3-0, avant que les Equatoriens ne remportent leur premier jeu sur le service d'Escobar.

Chaque joueur a ensuite tenu sa mise en jeu jusqu'à ce que les Bleus bouclent le set.

Le match était équilibré quand Herbert a concédé le break sur un jeu de service au cours duquel il a fait trois doubles fautes et frappé un smash trop long.

Le Français s'est racheté dès le jeu suivant, sur le service d'Hidalgo, en permettant aux Bleus de débreaker sur un retour gagnant long de ligne.

Les deux équipes en sont arrivées à 5-5 lorsque Hidalgo, le maillon faible de la partie, a de nouveau été breaké.

Solide sur sa mise en jeu depuis le début de la partie, Mahut a alors servi pour le match et la qualification.

Un service gagnant suivi d'un ace semblaient annonciateurs d'un jeu rondement bouclé. Mais Mahut a gâché deux balles de match sur des doubles fautes. La troisième fut la bonne.

Les deux derniers simples programmés n'ont plus de valeur et un seul sera joué, entre Benjamin Bonzi, pour sa première sélection en équipe de France, et Antonio Cayetano March.

Conséquence d'une énième modification pour tenter de rendre le nouveau format plus attrayant, la phase de groupes de la phase finale de la Coupe Davis 2022 réunira 16 nations réparties en quatre groupes dans quatre villes à définir et se déroulera du 14 au 18 septembre. Les deux premiers de chaque groupe se retrouveront en quarts de finale pour un tableau à élimination directe qui se jouera du 23 au 27 novembre.

Douze équipes doivent se qualifier pour la phase finale vendredi et samedi. La Russie, tenante du titre, était qualifiée automatiquement pour cette phase finale comme la Croatie (finaliste 2021), la Serbie et la Grande-Bretagne (invitées). Mais la Fédération internationale (ITF) a annoncé mardi l'exclusion jusqu'à nouvel ordre des Russes en représailles à la guerre en Ukraine.

