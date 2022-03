L2: le Paris FC manque le coche, l'AC Ajaccio recolle

Paris (AFP) – Le Paris FC a manqué l'occasion de revenir à hauteur du leader Toulouse en concédant le match nul à Nîmes 1-1, tandis que tous ses concurrents à la montée, Ajaccio, Auxerre et Sochaux, se sont imposés, lors de la 26e journée de Ligue 2.

Dans une rencontre animée, les Parisiens (2e, 52 points) ont ouvert le score par Khalid Boutaib de la tête (24e). Ils ont eu des occasions pour l'emporter, surtout en fin de match, mais ont fait preuve de beaucoup trop de maladresses dans le dernier geste.

Nîmes (8e, 36 points) a résisté, revenant à hauteur de son adversaire avant la pause grâce à Niclas Eliasson sur coup de pied arrêté (38e). Les Gardois peuvent même nourrir des regrets après le penalty manqué par Zinedine Ferhat(65e), sifflé pour une légère faute du défenseur Jaouen Hadjam mais arrêté par le gardien parisien Vincent Demarconnay.

Les joueurs de Thierry Laurey signent la très mauvaise opération de la journée car tous leurs poursuivants ont gagné, à commencer par l'AC Ajaccio (3e, 51 points) qui a ramené un précieux succès de Niort 1-0, grâce à un but tardif de Jean-Philippe Krasso (87e), lui permettant de revenir à un petit point du Paris FC et de la deuxième place.

Mêmes sourires pour les joueurs d'Auxerre (4e, 48 points), qui ont signé un troisième succès consécutif à Rodez 3-1 et restent au contact du podium, grâce à un doublé de Gauthier Hein (6e, 52e) et un but de Carlens Arcus (56e).

Les Sochaliens (5e, 47 points) ont de leur côté renoué avec la victoire après deux revers de rang en s'imposant 1-0 à domicile face à Guingamp (10e, 34 points) avec un but d'Alan Virginius (68e) et gardent le rythme dans cette course à la Ligue 1.

La dernière rencontre opposera lundi Toulouse (1er, 54 points), qui pourra prendre le large en cas de succès, à Dunkerque (19e, 27 points).

