Présidentielle: Macron passe la barre des 30%, devant Le Pen, selon un sondage

Emmanuel Macron lors d'une déclaration à l'Elysée sur la guerre en Ukraine, à Paris le 2 mars 2022 Ludovic MARIN AFP

Paris (AFP) – Emmanuel Macron gagne quatre points en une semaine et passe la barre des 30%, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, et arriverait en tête du premier tour devant Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Eric Zemmour qui recule, selon un sondage publié samedi.