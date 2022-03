A la relance, Eric Zemmour sort la carte Marion Maréchal

Le candidat d'extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour et Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, lors d'un meeting du parti Reconquête! le 6 mars 2022 à Toulon

Toulon (AFP) – Le candidat d'extrême droite Eric Zemmour a affiché sa nouvelle ralliée dimanche à Toulon, Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, dans l'espoir de relancer une campagne qui patine après ses propos sur la Russie et les réfugiés ukrainiens.

"J'ai la certitude que la recomposition politique va advenir, je crois de nouveau la victoire possible", a lancé la petite fille de Jean-Marie Le Pen et ancienne députée FN (devenu RN) de Vaucluse, réclamant "une grande union à droite".

Après une série de critiques, jusque dans son camp, Eric Zemmour a profité de ce meeting pour nuancer sa position sur les réfugiés ukrainiens, en pleine invasion russe. Il privilégie toujours leur accueil en Pologne plutôt que dans l'hexagone mais, pour ceux qui "préfèrent venir en France, par exemple parce qu'ils y ont des attaches ou sont francophones", "alors il faut les accueillir le temps que les bombardements cessent".

"Nous nous sentons proches d'eux parce qu'ils sont européens, parce qu'ils sont chrétiens", a-t-il souligné.

Le candidat d'extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour en meeting, le 6 mars 2022 à Toulon CLEMENT MAHOUDEAU AFP

Sous les applaudissements, Eric Zemmour a en outre plaidé pour "bloquer" les prix à la pompe à 1,8 euro le litre afin de "protéger les Français des conséquences de la guerre".

Devant 8.000 personnes rassemblées au Zenith, il a fait longuement applaudir le ralliement de Marion Maréchal, nouvel épisode de la guerre fratricide avec Marine Le Pen.

"Blonde comme une sirène"

Après cinq ans d'absence, l'ancienne députée de 32 ans, enceinte, a fait son retour en politique à grand renfort de mise en scène, lumières bleu-blanc-rouge et musique tonitruante.

"Elle est blonde comme une sirène, elle est belle, elle est de droite, elle est conquérante", avait lancé le fondateur du Puy-du-Fou, ancien secrétaire d'Etat et ex-député vendéen Philippe de Villiers.

Elle a fustigé Emmanuel Macron, un "président diviseur" à "l'idéologie woke", "cette idéologie dangereuse qui rejoue le couplet du dominant exploitant le dominé".

L'ex-députée FN Marion Maréchal lors du meeting du candidat d'extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour en meeting à Toulon, le 6 mars 2022 CLEMENT MAHOUDEAU AFP

"Oui bien sûr, la fable marxiste a évolué puisque dorénavant le patron capitaliste prend les traits du mâle blanc hétérosexuel tandis que le travailleur exploité prend celui de la minorité racisée, musulmans, LGBTQI+++", a lâché la jeune femme, avant de louer "la France fille aînée de l'Eglise".

L'entourage d'Eric Zemmour espère un "tournant" pour relancer sa campagne après la séquence compliquée sur la guerre en Ukraine.

"Les ralliements, ça participe du récit d'une campagne mais ca ne fait quasiment pas bouger les voix", estime pour sa part le sondeur Frédéric Dabi, de l'Ifop.

Et Eric Zemmour a été à nouveau mis en difficulté ce week-end après la révélation par Le Monde et le JDD de deux dejeuners avec l'influent oligarque russe Vladimir Iakounine, en 2015 et 2016. De "simples rencontres" balaie son camp.

Auparavant, dans un Zenith chauffé à blanc, alternant "on est chez nous" et Marseillaise, le sénateur Stéphane Ravier, transfuge du RN dont il était un historique, s'est emporté contre une France devenue "en partie algérienne et étrangère", critiquant au passage le "honteux anniversaire du cessez-le-feu de 1962", date de l'arrêt officiel des combats de la guerre d'Algérie.

"Un peu raides"

Pendant ce temps, 150 personnes se sont rassemblées à la gare "contre le fascisme et contre Eric Zemmour", a rapporté Var-Matin.

En fin de matinée, au milieu d'une nuée de caméras et de micros, Eric Zemmour avait parcouru les allées étroites du marché toulonnais du Mourillon, au pied des immeubles. Il y a relativisé sa baisse persistante dans les sondages en considérant que les études étaient "très variées".

Une de ses futures électrices, Nadège Moha, apprécie"son franc-parler", malgré "des idées un peu raides", quand "les autres sont des menteurs qui nous matraquent".

Le candidat d'extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour visite un marché, le 6 mars 2022 à Toulon CLEMENT MAHOUDEAU AFP

"Zemmour premier ministre", lance de son côté Olivier, 47 ans, un soutien de Marine Le Pen. "Le problème, c'est la concurrence entre les deux", regrette-t-il.

Nadège Dumont, enseignante, a quitté le marché précipitamment car Eric Zemmour "c'est l'angoisse: ce qu'il pense de Poutine, sur les femmes, ses condamnations pour provocation à la haine". L'enseignante avait voté Mélenchon en 2017 mais "regrette" depuis. Elle se sent "perdue" et penche pour l'abstention.

A la fin de son discours, Eric Zemmour a donné rendez-vous au 27 mars à ses sympathisants pour un grand meeting en plein air à Paris, au Trocadéro.

