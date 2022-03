GP moto du Qatar: podium surprise et Quartararo frustré pour lancer la saison

Doha (AFP) – Tous les pronostics déjoués pour ouvrir la saison: l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini) a remporté son premier Grand Prix en MotoGP dimanche au Qatar, où le champion 2021 Fabio Quartararo a terminé à une décevante neuvième place.

Publicité Lire la suite

"Ce qui est frustrant, c'est que je donne vraiment mon maximum. Je suis vraiment là pour faire un bon résultat et je finis neuvième sur un circuit sur lequel j'ai gagné l'année dernière", déplore Quartararo, handicapé par un problème de pression de ses pneus et par la faible vitesse de pointe de sa Yamaha (la 20e sur 24 pilotes en course).

"Ca fait mal mais il faut rester fort. Le plus important, c'est de garder en tête que, peu importe la position, tu te donnes au maximum et aujourd'hui, sincèrement, je ne pouvais pas faire mieux. Donc il va falloir trouver une solution."

Le Français Fabio Quartararo, au guidon de sa Yamaha, lors du Grand Prix du Qatar en MotoGP, le 6 mars 2022 sur le circuit de Losail KARIM JAAFAR AFP

Parti treizième sur le circuit de Losail, le premier Français, Johann Zarco (Ducati-Pramac), a terminé huitième.

Derrière un podium inattendu complété par le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Espagnol Pol Espargaro (Honda), le premier des favoris est l'Espagnol Marc Marquez (Honda), cinquième après deux saisons perturbées par les blessures.

La joie de l'Italien Enea Bastianini, après avoir remporté le Grand Prix du Qatar, sa première victoire en MotoGP, devant le Sud-africain Brad Binder (KTM) et l'Espagnol Pol Espargaro (Honda), le 6 mars 2022 sur le circuit de Losail KARIM JAAFAR AFP

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), vice-champion du monde, a pour sa part chuté, emmenant avec lui le poleman espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), alors que tous deux étaient déjà hors course pour le podium.

Deuxième sur la grille de départ et toujours bien placé pendant la course, Bastianini a pris les commandes des mains d'Espargaro à quatre tours de l'arrivée.

L'Italien de 24 ans, sacré en Moto2 en 2020, confirme les espoirs nés de ses deux podiums (deux troisièmes places) décrochés lors de sa première saison en MotoGP en 2021.

"Tout le monde a pleuré"

"Mon sentiment actuel est incroyable. J'ai attaqué dès le début mais le plus important était de préserver les pneus pour la fin, raconte Bastianini. A la fin, j'étais très proche de Pol et j'ai compris que je pouvais essayer de gagner la course. Je l'ai dépassé au premier virage... C'est difficile d'en dire plus pour l'instant."

L'Italien Enea Bastianini, au guidon de sa Ducati-Gresini, lors du Grand Prix du Qatar en MotoGP, le 6 mars 2022 sur le circuit de Losail KARIM JAAFAR AFP

Le vainqueur dédie son succès à l'ancien patron de son équipe, l'ancien pilote Fausto Gresini, mort du Covid-19 en février 2021: "C'est fantastique pour l'équipe, je crois que tout le monde a pleuré..."

L'Italien Enea Bastianini célèbre sa victoire dans le Grand Prix du Qatar en MotoGP, avec la propriétaire de l'écurie Ducati-Gresini, Nadi Padovani, le 6 mars 2022 sur le circuit de Losail KARIM JAAFAR AFP

La quatrième position est revenue à l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia).

Les Suzuki des Espagnols Joan Mir et Alex Rins, 6e et 7e, ont continué de décevoir après des essais libres pourtant convaincants.

En Moto2 et Moto3, les victoires sont allées à deux autres Italiens, Celestino Vietti (Kalex) et Andrea Migno (Honda).

Le prochain GP de cette saison record de 21 courses jusqu'à Valence (Espagne) le 6 novembre est inédit: il se tiendra en Indonésie, sur le circuit de Mandalika, le 20 mars.

A l'instar de nombreuses organisations sportives depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, le MotoGP affichait ce week-end les mots "United for peace" (Unis pour la paix) pendant ses retransmissions télévisées. Plusieurs pilotes arboraient également sur leur casque un autocollant "Give peace a chance" (Donnez une chance à la paix).

© 2022 AFP