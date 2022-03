Ligue 1: Marseille à l'arrêt, Saint-Etienne à la relance

Paris (AFP) – Le passage à vide de l'Olympique de Marseille s'est prolongé par une nouvelle défaite à domicile contre Monaco (1-0) et la perte de la deuxième place, dimanche pour la 27e journée de Ligue 1, où un autre club historique, Saint-Étienne, a relevé la tête en battant Metz dans un duel de relégables.

Après Clermont (2-0), l'ASM s'est imposée au Vélodrome grâce à Gelson Martins pour revenir à 6 longueurs du podium, occupé par sa victime.

La joie des Monégasques, après l'ouverture du score par le milieu de terrain portugais Gelson Martins face à Marseille, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, le 6 mars 2022 au Stade Vélodrome Christophe SIMON AFP

L'OM, rejoint à la dernière minute à Troyes (1-1), n'a pris qu'un point en trois matches et cède la deuxième place à Nice, vainqueur samedi du PSG (1-0). L'équipe est sortie sous la bronca monumentale du Vélodrome.

Et Rennes (4e) revient à un point des Marseillais après sa victoire contre Angers (2-0).

Avec encore une fois un onze sans latéraux de métier, mais Arkadiusz Milik titulaire en attaque, l'OM a disputé une bonne première période, sans marquer, avant de subir la loi des Monégasques, qui se relancent après leur demi-finale de Coupe de France perdue mercredi à Nantes (2-2, 4 t.ab. à 2).

Les bonnes opérations dans le haut du classement ont été réalisées un peu plus à l'Ouest. Rennes a battu le SCO (2-0), grâce à une volée de Benjamin Bourigaud ressemblant à celle du Portugais Jordao contre la France à l'Euro-1984, qui frappe le sol avant de lober le gardien, et une réalisation de son meilleur buteur, Gaëtan Laborde, son 14e en L1.

La joie du milieu de terrain rennais Benjamin Bourigeaud, après avoir ouvert le score à domicile contre Angers, lors de la 27e journée de Ligue 1, le 6 mars 2022 au Roazhon Park JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Lille s'est bien préparé

Nantes (6e) a battu Montpellier (2-0) sur la lancée de sa qualification pour la finale de la Coupe de France.

L'attaquant congolais de Nantes, Randal Kolo Muani ouvre le score à domicile face à Montpellier, lors de la 27e journée de Ligue 1, le 6 mars 2022 au Stade de La Beaujoire Loic VENANCE AFP

A l'Est, Strasbourg (5e) n'a pris qu'un point à Reims (1-1), la recrue champenoise suédoise Jens Cajuste égalisant... du genou (84e) après le magnifique but de Jean-Ricner Bellegarde (69e).

Si le PSG a mal préparé son 8e de finale retour de Ligue des champions au Real Madrid, Lille (7e) s'est rassuré à dix jours d'affronter Chelsea en écrasant Clermont (4-0) avec un excellent Renato Sanches.

Le Portugais a réussi deux passes décisives pour les deux Jonathan, Bamba et David, pour le premier but en 2022 du Canadien. Zeki Celik et Edon Zhegrova ont aggravé le score en fin de match.

Le milieu de terrain lillois Jonathan Bamba, félicité par ses coéquipiers après son but marqué contre Clermont, lors de la 27e journée de Ligue 1, le 6 mars 2022 au Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq FRANCOIS LO PRESTI AFP

De bon augure à dix jours du grand rendez-vous contre les Blues, où les "Dogues" doivent remonter deux buts (2-0).

Tout en bas du classement, les quatre "cancres", selon le mot de Pascal Dupraz, l'entraîneur des "Verts", comptaient tous 22 points avant de s'affronter deux par deux.

Saint-Étienne a signé son quatrième succès en L1 depuis l'arrivé du technicien savoyard sur le banc, une victoire fêtée comme une qualification en coupe d'Europe par un Chaudron plein.

Les Girondins derniers

Une demi-volée de Denis Bouanga, complètement couché pour marquer --il a même glissé-- a suffi pour battre les Messins.

"On sait gagner les matches, on sait tenir un score, on espère que ça va continuer comme ça", s'est satisfait le buteur, au micro de Prime Video.

La joie de l'attaquant gabonais de Saint-Etienne Denis Bouanga, après son but contre Metz, le 6 mars 2022 à Geoffroy-Guichard JEAN-PHILIPPE KSIAZEK AFP

L'Estac aussi sait gagner et tenir, après avoir remonté l'OM à la dernière minute (1-1). Troyes n'avait pas eu un seul penalty en sa faveur de la saison, deux ont été sifflés dans le même match.

Si le premier a été mal tiré par Mama Baldé, le buteur Bissau-Guinéen a eu de la chance: Gaëtan Poussin a arrêté sa frappe, mais le ballon a roulé sous son corps et le gardien a envoyé lui-même le ballon dans le but d'un coup de talon malheureux.

L'attaquant bissau-guinéen de Troyes Mama Baldé, lors de son penalty arrêté puis envoyé dans son but par le gardien de but bordelais Gaêtan Poussin, lors de la 27e journée de Ligue 1, le 6 mars 2022 au Matmut Stadium ROMAIN PERROCHEAU AFP

Baldé était muet depuis la 11e journée, mais la disette de Lebo Mothiba, qui a transformé le second penalty, était bien plus longue. Blessé pendant un an et demi, le Sud-Africain n'avait plus marqué en L1 depuis décembre 2019!

Troyes (16e) et Saint-Étienne (17e) prennent donc trois longueurs d'avance sur leurs victimes et replongent Lorient, corrigé vendredi par Lyon (4-1), à la place de barragiste (18e). Les Girondins restent derniers.

