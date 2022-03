Bâle revit au rythme du carnaval

Lancement du carnaval, avec le traditionnel cortège "Morgenstreich" et son défilé de lanternes, à Bâle (Suisse), le 7 mars 2022 SEBASTIEN BOZON AFP

Bâle (Suisse) (AFP) – Le carnaval de Bâle, en Suisse, l'un des plus fameux et des plus grands d'Europe, a replongé lundi la cité rhénane dans l'effervescence, après une pause forcée de deux ans.