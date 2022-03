Décès du journaliste Luc Laventure, figure de l'audiovisuel ultramarin

Le journaliste et homme de médias Luc Laventure, ancien directeur des antennes de France Ô et Outre-Mer Première (ex-RFO, aujourd'hui La Première) et figure des Outre-mer, est décédé à l'âge de 77 ans Lionel BONAVENTURE AFP/Archives

Paris (AFP) – Le journaliste et homme de médias Luc Laventure, ancien directeur des antennes de France Ô et Outre-Mer Première (ex-RFO, aujourd'hui La Première) et figure des Outre-mer, est décédé à l'âge de 77 ans, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux.