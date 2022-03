Ukraine: inquiète pour l'économie, Wall Street termine en forte baisse

Des opérateurs du New York Stock Exchange TIMOTHY A. CLARY AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu une séance maussade en forte baisse lundi, inquiète de la flambée des cours du pétrole, ainsi que de l'impact sur l'économie mondiale de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie.