Wall Street dans le rouge devant l'embargo américain attendu sur le brut russe

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait dans le rouge, fébrile et indécise après l'ouverture mardi, à la suite de la pire séance depuis 2020 pour le S&P 500 et alors que, selon des médias, les États-Unis s'apprêtent à interdire les importations de pétrole russe sur leur sol.