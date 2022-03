Dans un car bleu, Jean Lassalle lancé sur les routes de la "France authentique"

Mauléon-Licharre (France) (AFP) – D'une fabrique de bérets à un sous-traitant aéronautique avant un meeting à Bayonne : le candidat à la présidentielle Jean Lassalle, qui veut faire des "campagnes de France (sa) grande cause nationale", s'est élancé mercredi de ses Pyrénées natales pour un tour du pays en autobus.

Publicité Lire la suite

"La France authentique". Le slogan est inscrit en grosses lettres blanches sur le grand bus à impériale bleu qui a quitté Lourdios-Ichère, le village dont il a été maire pendant 40 ans (1977-2017), pour un périple d'un mois et au moins 3.000 km, Corse comprise mais sans compter deux voyages vers l'Outre-mer.

"A Paris, tu ne peux plus rien dire, ils ont décidé que j'étais un petit candidat", lance le député de 66 ans, carrure de deuxième ligne de rugby et voix de stentor, qui a déjà un "tour de France" à son actif, effectué à pied en 2013. "Le message que je porte ne leur convient pas, ils sont dans leur consanguinité".

Avec son mouvement Résistons!, fondé avant la présidentielle de 2017 (1,2%) après avoir rompu avec François Bayrou, M. Lassalle ambitionne aussi de "reconstruire un Etat dont on soit fier": "Parce qu'aujourd'hui, si tu trouves quelqu'un qui te dit +l'Etat c'est moi+, eh bien tu me le présentes!"

D'Oloron-Sante-Marie à Mauléon-Licharre, sur les routes sinueuses du Béarn et de la Soule, M. Lassalle joue à domicile. De l'étage de son bus, il salue les passants et les curieux attirés aux fenêtres par les grands coups de klaxon. A chaque arrêt, pas un selfie n'est refusé, les tapes dans le dos sont généreusement distribuées et le tutoiement de rigueur.

A Oloron, chez Laulhère, dernière fabrique historique de bérets, Jean Lassalle vient louer le "100% fabriqué en France", le "vrai", de la laine de brebis au produit fini. Un modèle, dit-il, pour "réapprendre à exploiter les ressources naturelles au plus près du terrain".

"Ils fabriquent tous les bérets de l'armée française!", dit-il très fort, en répétant les paroles de la directrice générale, Rosabelle Forzy. Quand elle peine à s'exprimer avec son masque, il lui signifie gentiment de l'enlever : "Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, le Covid a foutu le camp".

Un béret à Poutine

Bien entendu, impossible pour le candidat de ne pas revêtir le couvre-chef. "Peut-être qu'il faudrait en offrir un à Poutine! Je lui expliquerai comment le porter", glisse-t-il. "Je saurai comment lui parler sans l'agacer, contrairement à notre président".

A la sortie, il tonne: "Direction Mauléon!". Mais à L’Hôpital-Saint-Blaise, 73 habitants, il fait soudainement arrêter le bus. Pour le montrer à son ami Dominique Uthurralt, maire depuis quatre décennies d'un village qui attire 30.000 visiteurs par an grâce au classement de son église romane à l'Unesco et à sa revitalisation.

"Je veux démontrer à nos compatriotes du XVIe arrondissement (de Paris) qu'ils ne payent pas des impôts à fonds perdus quand c'est pour les campagnes françaises", explique le député qui voit dans ces territoires autrefois délaissés "le plus grand gisement d'emplois de notre pays pour l'avenir", parce qu'il y a "l'espace et les savoir-faire". Il veut y "mettre 3 milliards d'euros par an", pris sur la participation française au budget de l'UE.

A Mauléon-Licharre, avant un casse-croûte avec des sympathisants inauguré par des chants, le candidat fait un crochet par un sous-traitant aéronautique, le groupe Lopitz, où il soupèse une pièce d'A320.

Les patrons, Pierre et Matthieu Pourrillou, expliquent qu'ils ont dépensé 74.000 euros par mois en moyenne en gaz et électricité cette année, contre 35.000 euros l'an dernier.

M. Lassalle, lui, loue leur capacité à créer de l'emploi localement, qui permet d'être "fier de réussir chez soi au lieu d'être malheureux à Paris".

© 2022 AFP