Présidentielle: les ex-PS Maurel et Lienemann rallient Roussel

Marie-Noëlle Lienemann, ancienne membre du Parti socialiste, à Paris, le 24 juin 2017 Zakaria ABDELKAFI AFP/Archives

Paris (AFP) – La Gauche républicaine et socialiste (GRS) soutiendra le candidat communiste Fabien Roussel à l'élection présidentielle, annonce mercredi dans un communiqué la formation d'Emmanuel Maurel et Marie-Noëlle Lienemann, deux ex-PS et anciens soutiens de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon.