Présidentielle: Mélenchon prédit "un événement énorme" s'il est au 2e tour

Jean-Luc Mélenchon lors d'un discours à Saint-Denis de la Reunion, le 26 février 2022 Christophe ARCHAMBAULT AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Jean-Luc Mélenchon a estimé mercredi que sa présence au second tour de la présidentielle, rendue crédible par plusieurs sondages récents, serait "un événement énorme" et que son potentiel duel avec Emmanuel Macron serait "plus honorable" que si l'extrême droite se qualifiait.