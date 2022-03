Netflix asseoit sa stature hollywoodienne en 2022

Le logo Netflix sur son immeuble à Hollywood le 2 mars 2022 Chris DELMAS AFP/Archives

Paris (AFP) – Netflix, dont l'une de ses productions, "The Power of the Dog", fait la course en tête des nominations aux Oscars, enfonce le clou avec une armada de films et de séries en 2022 où figurent les plus grands noms du cinéma.